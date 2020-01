Calciomercato Inter, pista Vidal resta aperta | Scambio a sorpresa

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’affare Vidal col Barcellona ancora in piedi con il possibile scambio tra il cileno e un attaccante nerazzurro

L’Inter tratta l’acquisto immediato di Eriksen ma di certo non abbandona la pista Vidal, che rimane pur sempre il grande desiderio di Antonio Conte. L’ormai imminente esonero di Valverde rischia di allungare ulteriormente i tempi per il cileno, per il quale non va esclusa a questo punto la permanenza nel club blaugrana qualora il nuovo tecnico – in pole c’è l’ex Betis Setien – dovesse comunicargli di voler puntare forte su di lui.

Calciomercato Inter, affare Vidal: entra in scena Gabigol

A sorpresa Marotta potrebbe ‘utilizzare’ Gabigol per sbloccare l’operazione con il Barça. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato del ‘Mundo Deportivo’, infatti, l’attaccante brasiliano sarebbe nella lista dei possibili sostituti di Luis Suarez, out tra le sei e le otto settimane a causa dell’intervento al menisco esterno. Non impossibile uno scambio, con cash però in favore dei nerazzurri, oppure la semplice cessione in prestito del classe ’96 agli azulgrana per uno ‘sconto’ sul classe ’87 di San Joaquin.

Calciomercato Inter, futuro Gabigol: Flamengo sempre in pole

Il Flamengo rimane comunque in pole per il cartellino di Gabigol. Stando a ‘Calciomercato.it’, questa settimana può rivelarsi decisiva per la definitiva fumata bianca, con una possibile spedizione italiana di alcuni intermediari coinvolti nell’affare. Il club brasiliano è pronto a fare uno sforzo importante (sui 3-3,5 milioni di euro) per avvicinarsi alle richieste del calciatore e un alleato importante è rappresentato anche dall’assenza di proposte importanti dall’Europa. Fin qui ci ha provato solo il West Ham, mettendo però sul piatto solo una proposta di prestito che l’Inter ha rispedito al mittente.

