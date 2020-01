Inter-Cagliari 4-1 | Lukaku: “Grazie a tutti. Ecco la mia speranza”

Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di Romelu Lukaku dopo la vittoria contro il Cagliari negli ottavi di Coppa Italia

“Sono molto felice per questa vittoria, abbiamo giocato bene in tutte e due le fasi ma ora testa al Lecce“. Così Romelu Lukaku dopo il 4-1 al Cagliari che consente all’Inter di strappare il pass per i quarti di Coppa Italia. Belga assoluto protagonista con due gol, tre contando quello annullato per forse fuorigioco millimetrico, e una prestazione nel complesso di grandissimo livello: “Devo dire grazie a tutti, dal mister ai compagni fino ai tifosi che fin dal primo giorno mi hanno aiutato. L’Inter è la mia migliore opzione, adesso devo continuare così provando a fare gol ma anche a non pensando solo a me stesso. Scudetto? Non parlo di questo, spero comunque di vincere qualcosa alla fine”.

