Calciomercato, accordo Gabigol-Flamengo | L’offerta all’Inter

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Gabigol e sulla sua intesa contrattuale col Flamengo. Il club brasiliano pronto ora a chiudere coi nerazzurri

Gabigol è molto vicino al ritorno al Flamengo. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal Brasile l’attaccante brasiliano ha raggiunto un accordo contrattuale con il ‘Rubro-Negro’, ora pronto a presentare una proposta ufficiale alla società targata Suning che è ancora la proprietaria del suo cartellino. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Secondo ‘Sky Sport’ questa offerta sarà di circa 17 milioni di euro più il 20% della eventuale futura cessione.

Calciomercato Inter, Gabigol ‘spinge’ Eriksen in nerazzurro

I soldi della cessione di Gabigol potrebbero magari servire a Marotta per alzare la proposta al Tottenham per Eriksen, col cui agente – ricordiamo – esiste una intesa di massima per un contratto pluriennale da circa 10 milioni complessivi, 8 più 2 di bonus. L’Ad nerazzurro è al lavoro per acqustare il danese in questa sessione. L’operazione è vicinissima alla chiusura, con gli ‘Spurs’ che hanno già ufficialmente preso il sostituto, ovvero Gedson Fernandes.

