Inter, Eriksen a un passo | Conferma Ufficiale da Londra

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul colpo Eriksen ormai vicinissimo con il Tottenham che ha ufficializzato il sostituto

Eriksen è a un passo dall’Inter. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ già in giornata può partire il blitz decisivo per la chiusura dell’operazione con il Tottenham. Da qualche giorno c’è un accordo di massima con il suo agente Martin Schoots sulla base di un contratto da circa 10 milioni di euro, 8 più 2 di bonus. Marotta non vuole andare oltre gli 8-10 milioni per il cartellino, considerato che il classe ’92 è in scadenza a giugno, mentre gli ‘Spurs’ ne chiedono 20. Molto probabile, però, che il club inglese riduca le sue pretese pur di cedere subito il calciatore evitando così di perderlo a zero fra qualche mese.

Calciomercato Inter, Eriksen subito: il Tottenham ha acquistato il sostituto del danese

E’ il Tottenham stesso a confermare l’imminente o quasi partenza di Eriksen direzione Milano. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Qualche minuto fa, infatti, la società londinese ha ufficializzato l’acquisto di Gedson Fernandes, giovane centrocampista e trequartista portoghese accostato pure di recente anche all’Inter. Il classe ’99 arriva dal Benfica con la formula del prestito di 18 mesi più diritto di riscatto.

Calciomercato Inter, addio Eriksen al Tottenham: Mourinho allo scoperto

La partenza di Eriksen è stata in un certo senso ufficializzata ieri sera da José Mourinho, dopo la gara di Fa Cup contro il Middlesbrough. Il 27enne di Middlefart è stato fischiato dai suoi tifosi: “Ha giocato molto bene nonostante i fischi, è stato molto professionale ed è quello che mi aspetto da lui – le parole del tecnico degli ‘Spurs’ in conferenza -. Se la sua decisione è andare via, deve farlo a testa alta con il rispetto dei tifosi”.

