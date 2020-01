Calciomercato Inter | Giroud in arrivo: ecco tutti i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Olivier Giroud in arrivo in nerazzurro. Il francese sarà il vice di Lukaku

Conte sta per essere ‘accontentato’. Secondo ‘Sky Sport’ Marotta è a un passo dal chiudere l’affare Giroud con il Chelsea. Affare da circa 4,5 milioni di euro più uno di bonus. Il francese, prima scelta del tecnico per il ruolo di vice Lukaku, firmerà un contratto da circa 5 milioni netti e di due anni e mezzo, ovvero fino al giugno 2022, e probabilmente sarà a Milano nel prossimo weekend per svolgere le rituali visite mediche. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, sbloccato Giroud ‘grazie’ allo scambio con la Roma

L’operazione Giroud (circa 25 milioni complessivi tra cartellino e ingaggio, ndr) si è sbloccata definitivamente con l’approdo di Matteo Politano alla Roma. L’esterno si trasferisce in giallorosso attraverso uno scambio con Leonardo Spinazzola, uno scambio di prestiti onerosi con obblighi di riscatto. L’ex Sassuolo è già nella Capitale, a Villa Stuart per effettuare le visite mediche. Pure il terzino è atteso a Milano per visite e poi firma.

Calciomercato Inter, Young può arrivare anche con Spinazzola: doppia partenza sugli esterni

L’arrivo di Spinazzola non pregiudicherebbe pure quello di Young, con il quale c’è già un accordo. Al Manchester United potrebbe essere corrisposto un piccolo indennizzo, dato che l’esperto esterno inglese è in scadenza a giugno. Con Spinazzola più Young rischia di partire Lazaro, oltre naturalmente a Dimarco che è stato ‘promesso’ al Verona e che probabilmente rappresenta una sorta di ‘acconto’ per Kumbulla.

