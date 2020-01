Calciomercato Inter | Slitta la firma di Spinazzola: ecco il motivo

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul perché dello slittamento della firma di Spinazzola sul contratto che lo legherà al club nerazzurro

A meno di ulteriori intoppi slitterà a giovedì la firma di Spinazzola sul contratto che lo legherà all’Inter per le prossime quattro stagioni e mezzo. Motivo? Secondo le ultime indiscrezioni riportate da ‘Sky Sport’, il terzino sinistro deve ancora completare le visite mediche che oggi sono cominciate in ritardo e che quindi gli verranno fatte proseguire nella giornata di domani. Ricordiamo che il classe ’93, colpito da diversi infortuni anche nella sua breve esperienza alla Roma, approderà in nerazzurro attraverso lo scambio di prestiti più obblighi di riscatto con Politano. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

