Calciomercato Inter, ecco Giroud | Domani agente a Milano: le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Olivier Giroud con il suo agente in arrivo a Milano per portare a compimento l’operazione

In attesa di Eriksen, Beppe Marotta chiude l’affare Giroud. Dalla Francia giungono conferme: il bomber transalpino si trasferirà alla corte di Antonio Conte per circa 6,5 milioni di euro bonus compresi. Per il classe ’86 nativo di Chambery, fin dall’inizio il prescelto del tecnico nerazzurro per il ruolo di vice Lukaku, pronto un contratto di due anni e mezzo da circa 5-6 milioni a stagione. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Giroud e agente in arrivo a Milano: le ultime

Stando alle ultime indiscrezioni di ‘RMC Sport’, domani è atteso a Milano il suo agente Manuello per finalizzare l’operazione. Il calciatore, invece, dovrebbe atterrare nel capoluogo lombardo tra sabato e domenica per svolgere le rituali visite mediche, mettere la firma sul contratto e aggregarsi finalmente alla squadra nerazzurra.

Calciomercato Inter, Politano ‘spinge’ Giroud in nerazzurro

La chiusura dell’affare Giroud, che tra cartellino e ingaggio al lordo costerà sui 25 milioni di euro, è stata resa possibile dalla partenza di Politano in direzione Roma. L’esterno in giallorosso, attraverso lo scambio di prestiti più obblighi di riscatti con Spinazzola, ha liberato spazio al centravanti francese Campione del Mondo nel 2018.

