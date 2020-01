Calciomercato Inter, colpo Eriksen | Ausilio prova a chiudere: le cifre

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul colpo Eriksen davvero vicinissimo. Il Ds Ausilio è volato a Londra per cercare un accordo definitivo col Tottenham

Il cerchio attorno ad Eriksen si stringe. Il danese è ormai vicinissimo a vestire la maglia nerazzurra. Oggi Piero Ausilio è volato a Londra per cercare un accordo definitivo con il Tottenham, pronto a disfarsene subito per evitare di perderlo a costo zero e di conseguenza una brutta figura a livello internazionale. Stando al ‘Daily Mail’, gli ‘Spurs’ chiedono circa 20-21 milioni di euro, mentre il club nerazzurro non vorrebbe andare oltre i 14 milioni di euro più bonus. La distanza tra domanda e offerta non è poi così troppo ampia, con il Ds che confida in uno ‘sconto’ da parte dei londinesi.

Calciomercato Inter, accordo raggiunto con Eriksen: i dettagli

A questo punto sarebbe davvero clamoroso se saltasse tutto. Anche perché con il classe ’92 di Middlefart, nello specifico col suo agente Martin Schoots che è stato a Milano sul finire della passata settimana, è stata raggiunta un’intesa di massima sulla base di un contratto pluriennale da circa 10 milioni di euro a stagione, 8 fissi più 2 di bonus.

Calciomercato Inter, Vecino nell’affare? Difficile, ecco perché

Si ipotizza ancora un possibile inserimento di Matias Vecino nell’affare Eriksen col Tottenham, ma è difficile pensare a un possibile via libera degli ‘Spurs’ per uno scambio tra il danese e l’uruguagio che i nerazzurri valutano proprio sui 20 milioni. Vecino sarebbe comunque in uscita, visto che secondo alcuni rumors avrebbe chiesto la cessione. L’ex Fiorentina piace in Premier, ecco perché il blitz di Ausilio – oltre che per Eriksen, Young e magari Giroud (francese a un passo) – potrebbe avere una grande importanza pure sul fronte partenze, su tutti quella del classe ’91.

