Spinazzola in, Young… ni! Servono cessioni Dimarco e Lazaro

INTER SPINAZZOLA YOUNG DIMARCO LAZARO – L’arrivo improvviso di Leonardo Spinazzola, ottimo per risolvere il problema sulle fasce, non preclude comunque l’arrivo di Ashley Young, anche lui prossimo a vestire la maglia nerazzurra. In attesa di capire le reali condizioni di Asamoah, con il solo Biraghi a presidiare la sinistra, secondo il Corriere dello Sport ci sarà comunque la necessità di fare spazio in quel settore dove Lazaro e Dimarco hanno necessità di andare altrove per mettersi in mostra. Per loro si prospetta un prestito sino a fine stagione per consentirgli di avere continuità altrove.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan