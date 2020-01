Tesoretto per Vidal: dopo Gabigol, anche Vecino ai saluti

INTER CALCIOMERCATO – Archiviata la partita di Coppa Italia contro il Cagliari che è valsa la qualificazione ai quarti, Antonio Conte e la società si concentrano sugli obiettivi di mercato in entrata e in uscita. Una doppia cessione potrebbe definitivamente sbloccare l’arrivo di Eriksen (che stando ai media è comunque un giocatore virtualmente nerazzurro) ma soprattutto quello di Vidal, da tempo alle prese con un braccio di ferro col Barcellona. Se per lo scambio Politano-Spinazzola si attende solo l’ufficialità, si attende anche la cessione di Gabigol al Flamengo per 18 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita. Oltre a questa, anche Vecino saluterà i nerazzurri: Milan e Napoli sono molto interessati, la valutazione è di 22 milioni di euro.

