Agente Eriksen a Milano: si conclude il trasferimento

INTER ERIKSEN – L’Inter continua a lavorare per portare Eriksen a Milano. Come riportano i media sportivi, l’agente del danese si trova a Milano per concludere l’operazione. Martin Schoots ha già l’intesa con l’Inter e deve cercare di risolvere i classici ed ultimi dettagli per chiudere definitivamente e positivamente l’affare. Eriksen firmerà un contratto fino al 2024 a circa 8 milioni di euro annui.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan