Agente Vecino e Florenzi: ”Addii? Solo menzogne!”

INTER VECINO FLORENZI – Vecino e Florenzi potrebbero rimanere rispettivamente all’Inter e alla Roma. Lo ha detto il loro agente Alessandro Lucci, intercettato fuori dalla sede dell’Inter. Queste le parole riprese da ‘Calciomercato.it’: “Vecino sta benissimo all’Inter, tutte le voci che sono uscite non sono vere. Al momento non c’è nulla, né per quanto riguarda lui né per quanto riguarda Florenzi” ha concluso. Dunque, al momento persiste una situazione di stand-by in merito alle loro situazioni, situazioni che sono in costante evoluzione per ciò che riguarda il proseguo del campionato.

