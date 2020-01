Calciomercato Inter, super colpo Eriksen | “Tottenham sta per dire sì!”

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul grande colpo Eriksen ormai in dirittura d’arrivo visto che viene dato per raggiunto l’accordo col Tottenham

Christian Eriksen sta per diventare un giocatore nerazzurro. Alcuni minuti fa ‘ESPN’ ha annunciato che il Tottenham sta per dire sì alla proposta formulata da Marotta che tocca quota 17 milioni di euro. Non è escluso che ci possano essere anche dei bonus aggiuntivi in modo da accontentare del tutto il Tottenham che ha sempre chiesto e continuato a chiedere 20 milioni di euro per il cartellino del danese in scadenza a giugno. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, 10 milioni a stagione per Eriksen

Il fantasista 27enne di Middlefart firmerà un contratto pluriennale, probabilmente di quattro anni e mezzo, da circa 10 milioni di euro a stagione: 8 più 2 di bonus. Oltre a un ingaggio importante, l’Inter gli garantisce un ruolo di peso, di protagonista assoluto o quasi nel progetto sportivo, cosa che non avrebbero potuto garantirgli i top team stranieri che erano sulle sue tracce come Real Madrid e Paris Saint-Germain. Per i nerazzurri si tratta davvero di un grande colpo, un colpo scudetto.

