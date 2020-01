Giroud, Inter a tutti i costi | Gesto inaspettato del francese

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Olivier Giroud e il suo arrivo ormai imminente grazie anche a una sua rinuncia economica

In attesa di conoscere come finirà la vicenda Politano-Spinazzola, l’Inter si avvicina moltissimo ad Eriksen e soprattutto Olivier Giroud. Con il bomber francese, richiesto fin da principio da Conte per il ruolo di vice Lukaku, c’è già da tempo un accordo totale sulla ase di un contratto fino al giugno 2022 da circa 5-6 milioni di euro a stagione.

Calciomercato, Giroud e la voglia di Inter: che ‘rinuncia’ per la chiusura dell’affare col Chelsea!

Col Chelsea la distanza è davvero minima (5 milioni l’offerta, 6 la richiesta) e a quanto pare, stando alle indiscrezioni di calciomercato di ‘Sky Sport’, è disposto a ‘coprirla’ lo stesso classe ’86 di Chambery rinunciando a 1 milione di euro nei due anni e mezzo che avrà di contratto coi nerazzurri. Si tratta naturalmente di un ‘gesto’ importante e inaspettato che certamente conferma la grande voglia di vestire la maglia nerazzurra da parte del centravanti transalpino. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

