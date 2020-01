Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’affare con la Roma Spinazzola-Politano al momento in stand-by. Scontro tra nerazzurri e giallorossi

Al momento è bloccato lo scambio Inter-Roma tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. A metterlo in stand-by è stato il club nerazzurro, non convinto appieno delle condizioni fisiche del terzino di Foligno. Non a caso tra stamattina e oggi pomeriggio il classe ’93 effettuerà degli specifici test atletici ad Appiano col preparatore atletico interista Pintus che serviranno alla società targata Suning a prendere una decisione definitiva sul suo acquisto o meno. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, scambio tra Politano e Spinazzola: Marotta fa arrabbiare la Roma

Il meno convinto in casa nerazzurra di questa operazione sembra essere Beppe Marotta. A quanto pare l’Ad ha provato e forse sta provando ancora a cambiare la formula dello scambio da prestito con obbligo a prestito con semplice diritto di riscatto. La Roma non avrebbe preso per nulla bene questo tentativo di modifica dei termini dell’affare, rispondendo con un secco no. A questo punto c’è il rischio che possa davvero saltare tutto.

Calciomercato Inter, Young riprende quota: ma occhio alla concorrenza italiana

Lo stand-by per Politano-Spinazzola fa sì che riprenda quota la candidatura di Ashley Young, esperto esterno inglese in scadenza col Manchester United. Col classe ’85 c’è già un accordo di massima, ma occhio alla concorrenza italiana rappresentata dalla Lazio.

