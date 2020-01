Pessime notizie da Barcellona: Vidal bloccato, ecco perché

INTER VIDAL – L’esonero di Valverde e l’arrivo di Setien complica e non poco la trattativa per la cessione di Vidal. Nonostante si fosse arrivati ad un potenziale accordo per l’arrivo del giocatore all’Inter, l’ex allenatore del Betis avrebbe momentaneamente bloccato la cessione del cileno. Lo rivela ‘Sport’, secondo cui avrebbe espresso parere favorevole per la conferma del giocatore nel primo summit andato in scena nelle scorse ore. Se Christian Eriksen è ormai vicinissimo, non si può dire lo stesso di Vidal che a questo punto potrebbe sbloccarsi definitivamente solamente negli ultimissimi giorni di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan