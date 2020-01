Champions League: dal 2024 potrebbe cambiare ancora tutto

Inter, nuove possibili opzioni per la Champions League con un aumento da 32 a 48 di squadre partecipanti e la reintroduzione dai quarti di un’altra fase a girone per decidere le quattro semifinaliste

INTER CHAMPIONS AGGIORNAMENTO/ Notizie interessante arriva dall’Inghilterra e riguarda il futuro della Champions League. Secondo ‘The ‘Times’, sembrerebbe che i principali dirigenti del calcio europeo, stiano per introdurre delle novità riguardo la principale competizione europea per club. L’intenzione è di portare da 32 a 48 i club che disputeranno gli otto gironi, portandoli dalle attuali 4 squadre a 6 squadre. L’altra opzione è quella di reintrodurre una seconda fase a gironi in cui le otto squadre che raggiungono i quarti, vengono divise in due gruppi da quattro squadre e le prime due di ciascuno giocheranno semifinali e finali. Teoricamente queste eventuali novità potrebbero essere introdotte a partire dal 2024, anche se sono per il momento al vaglio diverse ipotesi. L’intenzione in ogni caso è quella di portare il numero totale delle partite da 13 a 17 per le eventuali finaliste, senza che questo possa influenzare pesantemente le competizioni nazionali. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Nuovo assalto a Lautaro: soldi e contropartita

Inizialmente la richiesta dell’ECA, puntava ad aumentare di 10 gare la durata totale della competizione. In ogni caso da qui al 2024, credo che assisteremo ad una lunga diatriba. Una volta con le sfide a eliminazione diretta, sin da subito c’era il rischio che un sorteggio sfortunato eliminasse qualche big, ma si poteva assistere a grandi match anche nei primi turni, adesso si pensa solo a garantire un minimo di incontri a tutte le partecipanti.