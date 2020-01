Vecino piace anche ad Inzaghi: scambio con la Lazio?

INTER VECINO SCAMBIO LAZIO – E’ caldissimo l’asse Milano-Roma: dopo Politano-Spinazzola, l’Inter potrebbe proporre un altro scambio nella Capitale, stavolta con la Lazio. L’interesse biancoceleste per Matias Vecino potrebbe trasformarsi in una nuova opportunità per il centrocampo dell’Inter, magari inserendo come contropartita tecnica Parolo, centrocampista che è stato nel giro della nazionale con Conte e che alla Lazio, in questo momento, non riesce a trovare spazio con regolarità. Per ora si tratta solo di una suggestione ma non è escluso che le parti possano accordarsi molto presto per uno scambio di prestiti con diritto di riscatto.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan