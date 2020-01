Giroud: il ritorno di Politano rimette in standby l’attaccante del Chelsea

Inter, la mancata partenza di Matteo Politano apre nuovi scenari visto che finché non si trova una nuova destinazione per l’ex Sassuolo non può arrivare nessun attaccante

INTER POLITANO-LLORENTE-GIROUD/ Il mancato scambio tra Inter e Roma, con Matteo Politano in giallorosso e Leonardo Spinazzola in nerazzurro è saltato. Questa situazione apre nuovi scenari per quanto riguarda sia l’ex Sassuolo, a cui si deve trovare una nuova destinazione, sia per quanto riguarda anche l’attaccante del Chelsea Olivier Giroud. Come ha spiegato la Gazzetta dello Sport, si sono nuovamente sentiti i dirigenti della formazione meneghina e quelli del Napoli, per riaprire alla possibilità di uno scambio tra l’ex giocatore del Sassuolo e Fernando Llorente, come si era vociferato nei mesi scorsi. L’attaccante spagnolo con l’avvento di Rino Gattuso, che gli sta preferendo altri giocatori, sta trovando poco spazio, mentre per il nuovo tecnico Matteo Politano sarebbe perfetto nel suo sistema di gioco, che prevede i due esterni.

Il problema è che il calciatore del Chelsea, che anche oggi è rimasto fuori dagli undici titolari nella sfida di Premier League contro il Newcastle, non può aspettare in eterno e deve trovare entro la fine del mese una nuova destinazione, per non rischiare di rimanere fuori dai convocati della sua nazionale, in vista del prossimo europeo. In ogni caso per far arrivare il calciatore del club inglese, l’Inter deve comunque trovare una nuova destinazione a Politano, visto che il tecnico Antonio Conte non intende mandare in prestito il giovane Sebastiano Esposito.