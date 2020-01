Sfumato Spinazzola, si stringe per Moses: le ultime

INTER MOSES – Sfumato Spinazzola, l’Inter prova a stringere per il pupillo di Conte, ossia Victor Moses. Ci sarebbe già un accordo di massima tra le parti visto che il giocatore si starebbe liberando dal Fenerbahçe prima del previsto. L’esterno nigeriano arriverebbe in prestito. Tuttavia, il suo sbarco a Milano non sarebbe così scontato a causa dei ripetuti problemi fisici riscontrati in stagione: potrebbe finire esattamente nello stesso modo com’è andata con Spinazzola…

