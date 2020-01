Infortunio Brozovic, UFFICIALE: il comunicato della società

INTER INFORTUNIO BROZOVIC – ”Nella mattinata di oggi Marcelo Brozovic è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica dopo un trauma subito al termine della gara contro il Lecce. Gli accertamenti hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno.” Con questo scarno comunicato, la società nerazzurra ha confermato i timori della vigilia: il centrocampista dovrà osservare un periodo di stop ancora da quantificare, anche se si teme possa fermarsi forzatamente per almeno un mese. In questo caso, urgono nuovi acquisti immediati dal mercato per non lasciare scoperto un reparto fondamentale per Conte.

