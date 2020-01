Parisi: “Non auguro a nessuno di trattare con il proprietario del Tottenham”

Inter, il dirigente Fabio Parisi ha voluto dare un parere sulle operazioni di mercato della società milanese e soprattutto sul patron della società inglese

INTER PARISI INTERVISTA/ Il dirigente Fabio Parisi, è intervenuto durante la trasmissione radiofonica in onda su Radio24 ‘Tutti convocati’, per parlare del calcio mercato dell‘Inter e in primis del mancato scambio Spinazzola-Politano. Queste le sue parole: “Schermaglie, l’operazione aveva un senso logico, poi evidentemente è successo qualcosa che ha fatto vacillare gli accordi presi. La parte Politano può essere rimessa in piedi, dalla parte di Spinazzola no perché l’Inter ha preso 2 esterni”. Naturalmente, ha voluto dare anche un parere su Victor Moses e ha spiegato: “Una volta il dottore vedeva che le ginocchia e le caviglie stessero bene, oggi subentrano tutta una serie di valori e parametri fisici che fanno sì che una società in queste operazioni sia tutelata. Ma l’operazione si farà”.

Infine, non poteva esimersi dal dare la sua opinione sul possibile arrivo di Christian Eriksen e ha dichiarato: “La sua è una situazione particolare perché tante squadre farebbero i ponti d’oro a giugno per lui. L’Inter piuttosto che mettersi a fare un’asta ci prova ora, anche perché serve ora. Trattare con Levy non lo auguro a nessuno comunque, è un osso duro”.