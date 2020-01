Calciomercato Inter | Politano al Napoli: le ultime novità

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul futuro di Matteo Politano e un incontro previsto a Milano con protagonisti il suo agente e un dirigente

Il Napoli prova a chiudere l’affare Politano. Secondo le ultime indiscrezioni oggi a Milano il Ds azzurro Giuntoli incontrerà l’agente dell’esterno, Davide Lippi, per cercare di strappare il sì dello stesso classe ’93 che però a quanto pare vuole ancora aspettare una mossa della Roma, la quale rimane la sua destinazione preferita. La società di De Laurentiis ha intanto raggiunto un accordo con l’Inter sulla base di acquisto a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto per complessivi 25 milioni di euro.

Calciomercato Inter, rispunta l’ipotesi scambio col Napoli

Secondo ‘Calciomercato.it’ non si può escludere che nell’operazione il Napoli possa tentare di inserire Fernando Llorente, profilo gradito a Conte per quanto riguarda il ruolo di vice Lukaku anche se Olivier Giroud va considerato ancora in netta pole nonché in cima alle preferenze dello stesso tecnico interista. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Con il francese in uscita dal Chelsea è tra l’altro stata già raggiunta un’intesa per un contratto fino al 2022. Le prossime saranno comunque ore decisive sul fronte Politano e, di conseguenza, su quello del centravanti.

