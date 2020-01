Cessione Lazaro, più Bundesliga che Premier | Le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul futuro di Valentino Lazaro che sarà certamente lontano dalla Milano nerazzurra

Valentino Lazaro sta per salutare i nerazzurri. Più Bundesliga che Premier nel futuro dell’esterno austriaco. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la soluzione Lipsia sembra essere quella preferita del classe ’96 anche perché già conosce la Bundesliga visti i suoi positivi trascorsi all’Herta Berlino. La dirigenza di Viale della Liberazione attende in giornata l’offerta ufficiale del club della Red Bull, primo in campionatto, per chiudere l’operazione. In corsa, seppur in seconda fila, resta il Newcastle. Lazaro potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

