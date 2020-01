Le ultime di calciomercato Inter si concentrano ancora una volta su Eriksen con la giornata di oggi che potrebbe risultare decisiva per il suo sbarco a Milano

Eriksen all’Inter, oggi potrebbe essere il giorno decisivo. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate stamane da ‘Tuttosport’, oggi ci sarà un secondo incontro tra l’agente del danese Martin Schoots, il giocatore stesso e il patron degli ‘Spurs’ Daniel Levy. I tre si sono incontrati già martedì, con il classe ’92 che ha ribadito al club londinese la propria volontà di trasferirsi in nerazzurro. Il numero uno ha ribattuto dando la disponibilità alla cessione di fronte però a una offerta da 20 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Eriksen a tutti i costi: Marotta può ‘accontentare’ il Tottenham

Sempre secondo il quotidiano torinese, l’Inter resta ferma sulla sua proposta di 15 milioni comprensivi di 2 di bonus. Marotta non vorrebbe andare oltre, una strategia per cercare di ottenere il prezzo migliore possibile, ma alla fine – se il Tottenham dicesse ancora no a uno sconto – potrebbe decidere di alzare la proposta – facendo leva anche sull’incasso iniziale derivante dalla cessione di Politano al Napoli – fino a 20 milioni, bonus compresi, ‘accontentando’ in modo totale la stessa società inglese. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, 10 milioni a Eriksen

Con Eriksen, ricordiamo, è già tutto fatto sulla base di un contratto – verosimilmente fino al giugno 2024 – da circa 10 milioni di euro a stagione, 8 netti più 2 di bonus.

