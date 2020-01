Esposito: Conte ha posto il veto sulla sua cessione a gennaio

Inter, nonostante le richieste da parte di Parma e Spal il giovane talento Sebastiano Esposito sembra destinato a rimanere a Milano. Il tecnico Antonio Conte vuole monitorare ulteriormente la sua crescita nel proseguo della stagione

INTER ESPOSITO AGGIORNAMENTO/ Nonostante le richieste l’attaccante dell’Inter Sebastiano Esposito, sembra destinato a rimanere in nerazzurro per il resto della stagione. Come aveva già informato Calciomercato.it, il tecnico Antonio Conte ha posto il veto per la partenza del giovanissimo attaccante classe 2002. La notizia è stata rilanciata anche dalla Gazzetta dello Sport, che ha confermato il forte interesse di Spal e Parma per il giovane calciatore, ma l’allenatore nerazzurro lo considera un ottimo jolly da poter utilizzare, anche nel caso dovesse arrivare un altro giocatore offensivo. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Inoltre il tecnico è convinto che il fatto di avere due calciatori come Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, potranno essere un ulteriore fonte di ispirazione per il talento nerazzurro, per maturare sia come calciatore che come uomo e lui vuole monitorarne la crescita in questi mesi, prima di decidere in vista della prossima stagione.