Lazaro: Lipsia e Newcastle in pole per l’esterno nerazzurro

Inter, l’esterno Valentino Lazaro è ormai prossimo a trasferirsi in un altro club. Sul giocatore sono già arrivate proposte di prestito con riscatto da parte di due club esteri

INTER LAZARO AGGIORNAMENTO/ L’esterno dell’Inter Valentino Lazaro, sta per lasciare Milano e ci sono due squadre di due campionati diversi, che se lo stanno contendendo. Il calciatore con l’arrivo di Victor Moses, avrebbe ancora meno possibilità di giocare e quindi la soluzione del prestito appare quella più utile. L’ex Hertha Berlino e nazionale austriaco, è ricercato da diversi club ma in pole position ci sono il Lipsia e il Newcastle. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

