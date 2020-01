Vecino ai saluti: il Manchester United preme per averlo

INTER VECINO – L’addio di Vecino è sempre più probabile entro questa sessione invernale. Dopo l’interesse del Napoli e il possibile scambio con Allan, secondo Sky anche il Manchester United non avrebbe mollato la presa per il centrocampista. Ex Fiorentina ed Empoli, arrivato all’Inter tre stagioni fa, potrebbe andare via per circa 24 milioni di euro, ossia la cifra spesa per acquistarlo a suo tempo come rinforzo agli ordini di Spalletti.

