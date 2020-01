Calciomercato Inter, ci siamo per Eriksen | Le cifre dell’affare

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Christian Eriksen ormai a un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Ecco tutti i dettagli

L’Inter sta per piazzare il grande colpo Eriksen. Alla fine i nerazzurri ‘accontenteranno’ il Tottenham definendo l’operazione sui 20 milioni di euro bonus compresi. Oggi tutti i tasselli dovrebbero andare al posto giusto, col trequartista danese che potrebbe sbarcare a Milano già nel weekend o al massimo all’inizio della prossima settimana per le rituali visite mediche prima della firma che lo legherà ai nerazzurri fino al giugno 2024. Ieri sera si è sparsa la voce di un inserimento del Barcellona, voce probabilmente fatta uscir fuori dallo stesso club inglese che di certo non ha allarmato la dirigenza di Viale della Liberazione, conscia di avere una intesa blindata col calciatore e il suo agente Schoots.

Calciomercato Inter, Eriksen il più pagato della rosa

Il classe ’92 di Middlefart percepirà circa 10 milioni di euro a stagione, una base fissa di 8 milioni più 2 di bonus. Diventerà così il giocatore più pagato di tutta la rosa interista, il secondo dell’Inter dietro ovviamente ad Antonio Conte che coi bonus tocca quota 12 milioni. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Tra cartellino e ingaggio, al lordo ridotto con Decreto Crescita, Suning investirà per Eriksen sui 70 milioni di euro.

