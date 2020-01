Calciomercato Inter, è fatta | Accordo col Tottenham per Eriksen

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’intesa raggiunta col Tottenham per il cartellino di Christian Eriksen. Il danese è un giocatore nerazzurro

E’ fatta, Eriksen è dell’Inter. Come riporta ‘Sky Sport’ è stato raggiunto un accordo tra i nerazzurri e il Tottenham per il cartellino del fantasista danese. Alla fine gli ‘Spurs’ hanno ottenuto quello che volevano, ovvero 20 milioni di euro anche se attraverso dei bonus.

LEGGI ANCHE ->>> UFFICIALE Lazaro al Newcastle: “Ecco perché sono andato via”

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Maxi offerta per Mertens: i dettagli

Calciomercato Inter, Eriksen in Italia a inizio settimana: i dettagli del contratto

Il classe ’92 di Middlefart, che era in scadenza a giugno con la società londinese, è atteso in Italia all’inizio della prossima settimana per le rituali visite mediche e la firma che lo legherà al club targato Suning fino al giugno 2024 con un ingaggio da 8 milioni di euro netti più 2 di bonus. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter che mette a segno un grande colpo in chiave corsa allo scudetto e ambizioni future.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ci siamo per Eriksen | Le cifre

Verso Inter-Cagliari: il probabile undici di Conte