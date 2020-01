Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la proposta clamorosa presentata a Dries Mertens il cui contratto col Napoli scade a giugno

Da quello che sappiamo l’Inter ha individuato in Dries Mertens l’ideale vice di Lautaro Martinez in vista ovviamente della prossima stagione. L’attaccante belga prenderebbe il posto di Alexis Sanchez che, almeno ad oggi, il club nerazzurro ha deciso di non confermare. Marotta pregusta il colpo a costo zero, visto che il classe ’87 di Leuven, compagno in Nazionale di Lukaku, ha il contratto col Napoli in scadenza a giugno.

Calciomercato Inter, apertura Mertens al rinnovo

Mettere le mani su Mertens non è però impresa semplice. Rumors di calciomercato parlano infatti di un riavvicinamento tra lui e il club di De Laurentiis e quindi della possibilità che alla fine possa prolungare il suo contratto con gli azzurri. Il 32enne chiede un triennale da circa 4 milioni a stagione, una cifra comunque alta considerata la sua età.

Calciomercato Inter, arrivata offerta shock per Mertens

Il grande ostacolo per arrivare al belga è comunque la concorrenza, al momento rappresentata soprattutto dal Monaco. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’ il club del Principato gli ha proposto un contratto biennale da ben 5 milioni di euro a stagione più un sostanzioso bonus alla firma. Si tratta di un’offerta molto importante che potrebbe consentire ai monegaschi di battere tutti nella corsa a Mertens.

