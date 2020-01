Calciomercato Inter, riaperta la trattativa per Giroud | Le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Olivier Giroud tornato ad essere l’obiettivo numero uno per il ruolo di vice Lukaku

Fernando Llorente non entra a far parte dell’affare Politano col Napoli. Il club azzurro non vuole più privarsi del centravanti spagnolo, almeno per ora, visto che Dries Mertens (attualmente ai box per infortunio) non dà garanzie sul piano fisico. Così l’Inter è tornata all’assalto di Olivier Giroud per il ruolo di vice Lukaku. Col francese, ‘mollato’ per alcuni giorni vista l’opportunità – ora tramontata – di poter mettere le mani sul centravanti basco praticamente a costo zero, esiste già un accordo sulla base di un contratto fino al giugno 2022. I contatti sono stati riallacciati, ora i nerazzurri dovranno trovare un’intesa definitiva col Chelsea. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

