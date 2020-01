Calciomercato Inter, cessione Politano | Arrivata la fumata bianca

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Matteo Politano e il suo vicinissimo trasferimento al Napoli. Ecco tutti i dettagli

Non solo acquisti, in questo calciomercato di gennaio l’Inter sta anche cedendo. E’ ufficiale la partenza di Lazaro destinazione Newcastle, a un passo dalla conclusione quella di Matteo Politano al Napoli senza Llorente nell’affare. Stando alle ultime indiscrezioni l’esterno ha detto sì trovando un accordo (intorno ai 2 milioni) con il club partenopeo che ora deve solo definire i dettagli coi nerazzurri per l’acquisto del suo cartellino. Chiusura prevista sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, forse nel giugno 2021 e per complessivi 25 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Accordo col Tottenham per Eriksen: i dettagli

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Maxi offerta per Mertens: i dettagli

Calciomercato Inter, perché Llorente non entra nell’affare

Nell’operazione Politano tra Inter e Napoli non entrerà Fernando Llorente. Si tratta di una precisa scelta della società di De Laurentiis: il centravanti spagnolo non viene ‘liberato’ poiché Dries Mertens – attualmente ai box – non dà garanzie sul piano fisico. Ora i nerazzurri dovrebbero tornare su Olivier Giroud, col quale c’è un accordo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Verso Inter-Cagliari: il probabile undici di Conte

Calciomercato: prima al Jiangsu e poi all’Inter | Marotta ci pensa