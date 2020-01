Guerra col Barcellona: i catalani piombano su 4 ‘nerazzurri’

CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA – Il Barcellona irrompe su alcuni obiettivi e giocatori dell’Inter in questa sessione invernale. Stando alle ultime, i catalani sono decisamente propensi ad intromettersi per avere sia Giroud che Eriksen, due obiettivi caldi di Conte, più Lautaro Martinez e Bastoni, altri due giocatori che con Conte stanno trovando continuità e sono cresciuti molto. I nerazzurri, che potrebbero lasciare Giroud, sono comunque molto vicini anche al danese che andrà in scadenza a giugno. Niente da fare per l’attaccante e il difensore, incedibili per Conte, dando così un messaggio ai catalani che hanno fatto di tutto per ostacolare l’approdo di Vidal in nerazzurro a gennaio.

