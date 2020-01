Secco no: naufraga lo scambio Allan-Vecino, ecco perché

INTER SCAMBIO ALLAN-VECINO – Secco no: Inter e Napoli non faranno lo scambio Allan-Vecino. Nonostante l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ fosse stata possibilista in merito all’affare, secondo ‘Sky Sport’ sarebbe arrivato il secco no di Vecino: l’ex Fiorentina non vuole trasferirsi in Italia e ha aperto all’addio solo per una squadra estera di prima fascia. Troverebbero indirette conferme, dunque, le voci che lo accosterebbero al Manchester United, club che nelle ultime ore avrebbe manifestato un certo interesse nei suoi confronti.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan