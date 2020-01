Futuro Pinamonti, nuova cessione a gennaio: tris di squadre in Serie A

INTER PINAMONTI – Futuro in Serie A per Andrea Pinamonti che lascerà Genova per tentare fortuna altrove. Il bomber 20enne, in prestito al Genoa, è assistito da Mino Raiola che sta cercando di trovargli la sistemazione giusta per ritornare a giocare con continuità. Su di lui ci sarebbero Cagliari, Parma e Spal, tutte molto interessate e pronte ad accoglierlo per dargli maggiori chance di continuità.

