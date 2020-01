Futuro Radu, l’agente annuncia: ”Via dal Genoa, andrà in Ligue 1”

INTER RADU GENOA – Ionut Radu verso il Nizza. Lo ha annunciato il suo agente Oscar Damiani ai microfoni di Radio Marte: “Mi sono incontrato con la società francese, sono molto interessati e propongono un prestito di un anno e mezzo. Sarebbe la scelta giusta per lui, è stimato e si troverebbe bene oltre che giocare con continuità. Radu ha sempre fatto bene, è sempre stato tra i migliori e non condivido appieno la scelta del Genoa. Tuttavia, per fare il secondo in rossoblu è meglio andare a giocare da un’altra parte” ha concluso. Dunque, il rumeno tornerà a Milano per trasferirsi successivamente altrove in attesa di capire che cosa vorranno fare in futuro l’Inter e Handanovic.

