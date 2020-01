Regina Baresi: dalla Colombia una trequartista per l’attaccante nerazzurra

Inter woman, dalla Colombia arriva la trequartista Yoreli Rincon per rinforzare la squadra di mister Sorbi che per il momento si trova a metà classifica

INTER WOMAN RINFORZO/ Non è solo la squadra di Antonio Conte ad avere bisogno di qualche rinforzo, anche l’Inter femminile ha la necessità di essere rafforzata. La formazione del nuovo allenatore Attilio Sorbi, dopo aver stravinto lo scorso campionato di serie B, quest’anno in serie A sta facendo molta fatica, anche se la posizione per ora è tornata tranquilla. Come ha spiegato Calciomercato.it, la squadra avrà a disposizione Yoreli Rincon, capitana della nazionale femminile colombiana di ruolo trequartista, oltre ad essere una delle migliori giocatrici in quella posizione di campo. Il contratto è per i prossimi 5 mesi, ma sembra che ci sia già un accordo di gentlemen agreement anche per la prossima stagione.

Come ha spiegato il sito sportivo, dell’operazione si è occupato lo studio legale ‘Gta Trust Legal Sport’, che è composto dagli avvocati Gennaro Gisonna, Alessio Colonna, Fernando Picini e Maurizio Demichele. Proprio quest’ultimo si è occupato di seguire tutta la fase dell’operazione, assistendo la calciatrice e portando la negoziazione a buon fine. In attesa della sfida casalinga di domani alle 14.30 contro l’Empoli, la squadra nerazzurra si trova al sesto posto, appaiata proprio alla squadra toscana, con 15 punti dopo 12 giornate.