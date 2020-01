Inter-Cagliari 1-1 Stellini: “Bisogna essere più bravi, più lucidi e più lungimiranti”

Inter-Cagliari 1-1, il collaboratore di Antonio Conte Cristian Stellini, ha voluto analizzare il pareggio del Meazza con la squadra sarda. Un parere chiaro e preciso sugli errori commessi in questa gara dalla squadra

INTER-CAGLIARI 1-1 STELLINI/ Dopo il pareggio per 1-1 al Meazza contro il Cagliari, il collaboratore dello staff tecnico di Antonio Conte Cristian Stellini, ha voluto dare il suo parere sull’incontro ai microfoni di InterTv. Queste le sue prime dichiarazioni: “I gol sbagliati e qualche episodio all’interno della gara ci hanno creato un po’ di tensione e nervosismo. Dobbiamo restare più lucidi e imparare da questa partita. Una gara leggermente diversa dalle altre, nella quale in alcuni casi abbiamo dato in escandescenza. Bisogna imparare a chiudere le gare e non lasciarsi prendere dall‘ansia negli ultimi minuti”. Poi ha aggiunto: “Sapevamo che il Cagliari avrebbe potuto giocare come il Lecce la scorsa settimana. Nel primo tempo abbiamo guadagnato campo, nella ripresa abbiamo mantenuto una buona aggressività, collezionando occasioni importanti: lì bisogna essere bravi per chiudere le partite. Poi un episodio può indirizzare una gara, e non dobbiamo lasciarci prendere dalla rabbia“. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

