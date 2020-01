Cessione Gabigol | Flamengo a Milano per chiudere: le cifre

In questi ultimi giorni del calciomercato Inter di gennaio la dirigenza nerazzurra punta a cedere Gabigol al Flamengo a titolo definitivo

Stiamo lavorando per trovare un accordo. Noi, l’Inter e Gabigol vogliamo che la trattativa si concluda positivamente per tutte le parti in causa. Non c’è ancora l’intesa, ma siamo ottimisti nel riuscire a completare l’operazione nei prossimi giorni”. Così ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ Bruno Spindel, CEO del Flamengo giunto a Milano per chiudere l’operazione Gabigol coi nerazzurri.

Calciomercato Inter, Spindel incontra Ausilio: ecco l’offerta per Gabigol

Secondo ‘Calciomercato.it’, oggi Spindel si è incontrato con il Ds interista Ausilio presentando questa offerta per il cartellino dell’attaccante brasiliano protagonista di un 2019 straordinario in termini di gol e prestazioni che hanno permesso al ‘Rubro-Negro’ di vincere Brasileirao e Copa Libertadores: 18 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. A meno di clamorosi colpi di scena l’affare andrà in porto, anche perché fin qui non sono arrivate altre proposte concrete e più elevate per il classe ’96 che con la società di Rio de Janeiro ha già un’intesa sulla base di un contratto fino al dicembre 2024 da ben 4 milioni a stagione.

