Post Vecino: tutti i nomi per il centrocampo, sorpresa dalla Germania

INTER VECINO – La cessione di Matias Vecino è ormai cosa fatta. L’Inter ha deciso di venderlo e guarda con attenzione al mercato italiano e straniero per sostituirlo. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Everton sembra essere la candidata ideale per prenderlo, mentre sono principalmente tre i nomi per la possibile sostituzione: si parla di Ekdal, Kessie e Aranguiz del Bayer Leverkusen, in scadenza di contratto. Quest’ultimo nome rappresenta la possibile sorpresa in entrata.

