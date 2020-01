Visite mediche: è fatta per la cessione di Politano

Visite mediche: è fatta per la cessione di Politano

INTER VISITE MEDICHE CESSIONE POLITANO – Matteo Politano sta per lasciare l’Inter: l’ex Sassuolo sta svolgendo ed ultimando con successo le visite mediche con il Napoli, che aveva manifestato la propria volontà di prenderlo nei giorni scorsi. Dopo l’addio definitivo alla Roma, il calciatore è tornato a Villa Stuart per svolgerle per conto degli azzurri. L’ufficialità dovrebbe arrivare a breve.

