Calciomercato Inter, dall’Inghilterra | Decisione presa su Sanchez

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulle indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra in merito al futuro di Alexis Sanchez

Finora è stata a dir poco deludente l’avventura di Alexis Sanchez con la maglia nerazzura. Per onestà va detto anche sfortunata considerato l’infortunio alla caviglia sinistra rimediato in autunno e il successivo intervento che lo ha tenuto fuori causa per circa tre mesi. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. L’attaccante cileno sta ora ritrovando una buona condizione fisica per ri-diventare un’alternativa di lusso alla coppia d’attacco formata da Lukaku e Lautaro Martinez. Proprio al fianco di quest’ultimo dovrebbe giocare domani sera contro la Fiorentina nel match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.

Calciomercato Inter, Sanchez via a giugno: le ultime dall’Inghilterra

Molto probabilmente il futuro di Sanchez non sarà all’Inter. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato del ‘Daily Mirror’, infatti, il Manchester United ha intenzione di riprenderselo al termine del prestito. Il vice-presidene esecutivo dei ‘Red Devils’, Ed Woodward, avrebbe detto al calciatore e ai suoi agenti che non gli sarà permesso di restare a titolo definitivo all’Inter o di andare in un altro club. A quanto pare Solskjaer crede possa ancora avere successo allo United ed è disposto a dargli un’altra possibilità.

Calciomercato Inter, Sanchez via: il piano di Conte e Marotta

Il classe ’87 vorrebbe restare in Serie A, ma va detto che anche la stessa Inter non è intenzionata a confermarlo. Per il ruolo di alternativa a Lautaro, Conte e Marotta puntano sul coetano Dries Mertens, attaccante belga del Napoli in scadenza di contratto a giugno e quindi ingaggiabile a costo zero. Da vincere, però, una concorrenza importante.

