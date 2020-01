Non solo Eriksen: Marotta preme per il centrocampista, tutti i nomi

Non solo Eriksen: Marotta preme per il centrocampista, tutti i nomi

INTER ERIKSEN – L’ufficialità è attesa ad ore ma non sarà l’unico rinforzo a centrocampo: l’Inter lavora per la cessione di Matias Vecino e dunque per un nuovo acquisto a centrocampo. Vidal ormai sfumato, si pensa ad Aranguiz del Bayer Leverkusen, giocatore esperto e in scadenza a giugno, dunque possibile low cost; d’altro canto, lo sbarco di Radu al Parma potrebbe consentire a nerazzurri e ducali di fare altri affari, magari riportando Kucka a Milano per 6 mesi e dare una mano a Conte. Lo rivela ‘Tuttosport’.

