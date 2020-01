Ufficiale: Politano lascia Milano. Annuncio Napoli: ”Benvenuto Matteo”

INTER POLITANO NAPOLI – Matteo Politano è un nuovo giocatore del Napoli. Ormai da diversi giorni l’affare era in via di definizione ma l’annuncio ufficiale del presidente De Laurentiis ha fugato ogni dubbio: “Benvenuto Matteo!”, il post su twitter del numero uno azzurro che ha ufficializzato l’arrivo dell’ex Sassuolo. Politano si metterà subito a disposizione di Gattuso in vista dei prossimi impegni ufficiali in campionato e nelle coppe. Questa la nota sul sito ufficiale: “Il Napoli annuncia l’acquisizione delle prestazioni sportive di Matteo Politano con la formula del prestito con obbligo di riscatto” ha concluso.

