Bomba dalla Germania: Muller rimane sul mercato

INTER MULLER – Dalla Germania ne sono sicuri: Muller continua ad essere un esubero importante per il Bayern Monaco e continua ad essere sul mercato. Come riferisce la ‘Bild’, uno degli attaccanti più forti d’Europa potrebbe andare via in estate a prezzo di saldo, in quanto ha il contratto in scadenza nel 2021. Muller, classe ’89, non esclude un trasferimento in qualche altro campionato di livello in Europa e anche la Serie A rimane in lizza per abbracciarlo in vista della prossima estate.

