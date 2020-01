Decisione a sorpresa: Kumbulla sorprende tutti, deciso il suo futuro

INTER KUMBULLA – Marash Kumbulla sorprende tutti: non andrà via da Verona a gennaio. Una delle rivelazioni del club allenato da Juric, classe 2000, è molto ambito sul mercato e alcune big si stanno sfidando sul mercato per prenderlo da diverse settimane. Secondo ‘Sky Sport’, il giocatore ha deciso di discutere un potenziale trasferimento a giugno, probabilmente per continuare a fare bene e giocare con continuità per tutta la stagione. Questo rinvio potrebbe anche mettere altri club nelle condizioni di poter fare un’offerta superiore a fine stagione.

