Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte dopo la vittoria contro la Fiorentina che vale l’accesso alle semifinali di Coppa Italia

“E’ stata una vittoria meritata”. Così Antonio Conte dopo il 2-1 inflitto alla Fiorentina e la conseguente qualificazione alle semifinali di Coppa Italia dove l’avversario sarà il Napoli di Gattuso. “Il nostro obiettivo è andare in fondo a tutte le competizioni, perché vogliamo fare esperienza e migliorare – ha aggiunto il tecnico nerazzurro ai microfoni di ‘Rai Sport’. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter – Se tra derby, Napoli e Lazio si deciderà molto della stagione? Dobbiamo recuperare qualche giocatore, stasera per problemi che spero non siano grossi a centrocampo avevamo solo Vecino e Barella unici effettivi e abbiamo forzato l’ingresso di Eriksen. Christian ha comunque mostrato personalità ed è un giocatore che alza il livello di qualità. Spero di recuperare qualcuno in mezzo al campo perché siamo un po’ in difficoltà. Utilizzabile come attaccante? Difficile, anche se è un giocatore duttile, che sa piazzarsi sempre nella zona giusta del campo”.

Inter-Fiorentina, Conte: “3-4-1-2 un’opzione”. Poi ‘esalta’ Barella

“Il 3-4-1-2 è stata una scelta forzata dal fatto di avere due soli centrocampisti a disposizione. Ieri arrivando al campo ho saputo delle cattive condizioni di Sensi e Borja quindi abbiamo dovuto cambiare sistema. Vedremo in futuro perché anche Eriksen potrà fare quel ruolo. Può essere una opzione, ma dobbiamo lavorarci – ha sottolineato Conte a proposito del modulo utilizzato stasera prima di chiudere elogiando Barella, il migliore in campo oltre che l’autore del gol vittoria – Sta crescendo, ha fatto un’ottima partita sia nel centrocampo a due sia davanti alla difesa. E’ intelligente, ha forza ed energia, e sa tirare da fuori. Ora deve continuare su questi livelli e tornare a quelli prima dell’infortunio”.

Inter, da Sensi a Borja Valero: le ultime dall’infermeria

A proposito di infortuni, dal ‘Meazza’ ecco giungere il bollettino medico di casa Inter. Si parte da De Vrij, Skriniar e D’Ambrosio alle prese con una sindrone influenzale; per Sensi, nemmeno in panchina, lieve risentimento muscolare al polpaccio sinistro; Brozovic è in via di recupero dalla distorsione alla caviglia; Gagliardini ancora out per un trauma avampiede destro con edema osseo; infine Borja Valero è stato colpito da un leggero risentimento muscolare.

