Non solo prima squadra: anche la primavera cede e acquista

CALCIOMERCATO INTER – La società pensa anche a rinforzare la primavera e ha imbastito una doppia operazione sia in entrata sia in uscita. Come riporta ‘Calciomercato.it’, dopo l’affare Politano Inter e Napoli hanno formalizzato anche la cessione di Sami Brando al Napoli, centrocampista molto seguito e conosciuto dall’attuale tecnico partenopeo della primavera. Inoltre, l’Inter segue con particolare attenzione l’evolversi della situazione di Martin Satriano, attaccante classe 2001 del Nacional seguito anche dal Cagliari.

