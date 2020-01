Marchisio: “Juve, Inter e Lazio vivranno un turno importante”

Inter, l’ex centrocampista Claudio Marchisio ha voluto dare un’opinione sulle tre contendenti allo scudetto e anche sui passi falsi delle medesime nell’ultimo turno di campionato

INTER MARCHISIO DICHIARAZIONE/ L’ex giocatore della Juventus ritiratosi dopo la stagione 2018/19 con lo Zenit San Pietroburgo, nella quale collezionò solo 15 presenze tra campionato e coppe, si è ritirato definitivamente dal calcio, i suoi cronici problemi al ginocchio oltre all’età, visto che ha appena compiuto 35 anni, lo hanno fatto decidere di appendere le cosiddette scarpe al chiodo. Sky Sport ha voluto intervistarlo per avere un parere sulla corsa a tre nella lotta scudetto tra Inter, Juventus e Lazio, in rigoroso ordine alfabetico, dopo i due pareggi delle due inseguitrici e la sconfitta, in parte inaspettata della formazione di Sarri contro il Napoli al San Paolo.

Queste le sue parole in merito a chi avesse buttato via l’occasione giusta: “Tutte tre, è stata una giornata così. Ora Juve, Inter e Lazio vivranno un turno importante, devono guardare solo a se stesse anche perché poi cominceranno le Coppe e non ci potranno essere passi falsi”. Da notare che forse delle tre la squadra più avvantaggiata potrebbe essere la Lazio che può dedicarsi solo al campionato essendo stata eliminata da entrambe le coppe.